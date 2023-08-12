Издатель THQ Nordic анонсировал Titan Quest 2 на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series

THQ Nordic объявила о разработке Titan Quest 2 — сиквела популярной экшен-RPG, основанной на мифах Древней Греции. Официальный трейлер был опубликован на YouTube-канале издателя.

В Titan Quest 2 игроки смогут взять на себя роль героя, который должен противостоять злобной богине Немезиде и освободить ее пленников. В ходе приключения им предстоит сражаться с различными мифическими существами, такими как гарпии, сирены, кентавры, сатиры и другие.

Особенностью игры станет уникальная система прокачки, позволяющая игрокам создавать уникального бойца путем комбинирования навыков и оружия. Разработчики обещают глубокий и увлекательный геймплей. Игра также будет поддерживать русский язык через субтитры, что указывается на странице в Steam.

За разработку Titan Quest 2 отвечает студия Grimlore Games, известная по серии SpellForce.

Titan Quest 2 является продолжением оригинальной игры, выпущенной в 2006 году и получившей высокие оценки от критиков и игроков. Игра сочетает элементы классической RPG и hack-and-slash, а также предлагает обширный мир для исследования. Релиз игры планируется на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, однако точные даты пока не раскрываются.