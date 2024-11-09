Издатель GTA 6 не будет оптимизировать игру для Xbox Series S

Генеральный директор Take-Two Interactive, Штраус Зельник, на пресс-конференции с инвесторами заявил, что компания не будет прилагать усилий для оптимизации GTA VI для бюджетной консоли Xbox Series S. Он отметил, что Take-Two Interactive сосредоточена на поддержке платформ, которые пользуются спросом среди игроков, и не беспокоится об оптимизации игры для меньших по мощности устройств.

Зельник подчеркнул, что компания учитывает рост рынка ПК и будет поддерживать его в будущем, но для Xbox Series S оптимизация игры не станет приоритетной задачей. Он также выразил уверенность в том, что разработчики смогут адаптировать игру для этой платформы, если потребуется.

Кроме того, в финансовом отчете Take-Two Interactive было подтверждено, что релиз Grand Theft Auto VI намечен на осень 2025 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S, несмотря на слухи о возможном переносе. За 11 лет продажи GTA V превысили 205 миллионов копий, а общий тираж всей серии достиг 435 миллионов.