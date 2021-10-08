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Издание Investment Monitor присудил две награды ОЭЗ «Иннополис»

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Издание Investment Monitor основали ведущие бизнес-редакторы, журналисты и специалисты-аналитики, исследующие корпоративную динамику, которая формирует инвестиционный ландшафт. Онлайн-платформа специализируется на создании глубоких аналитических обзоров в экономике, опираясь на авторитетных отраслевых экспертов. Редакция приняла решение организовать премию Economic Zone Sustainable Recovery Strategies Awards, призванную отметить самые устойчивые экономические зоны по результатам COVID-19. 

В этом году сразу две награды получила ОЭЗ «Иннополис», продемонстрировавшая в период COVID-локдауна свои возможности в реализации стратегии устойчивого развития. Они были присуждены «Иннополису» за избавление от бюрократической волокиты и за работу по поддержке стартапов. Торжественная церемония состоялась в рамках Barcelona New Economy Week и Barcelona Zona Franca 6 октября и была доступна в онлайн-трансляции.

Ренат Халимов, занимающий пост генерального директора ОЭЗ «Иннополис», выразил благодарность изданию за высокую оценку работы платформы поддержки стартапов Startup Service pack. Он добавил, что главная стратегическая цель команды «Иннополис» — стать лидером среди экосистем для стартапов на всем постсоветском пространстве. 

Кроме того, Халимов рассказал, что, с учетом коронавирусных ограничений, значительно уменьшена бюрократическая волокита и упрощены многие процессы. Так, IT-компаниям стало проще подавать заявки для того, чтобы стать резидентом ОЭЗ «Иннополис» и получить статус стартапа – теперь они должны предоставить всего лишь два документа. При этом вся процедура переведена в онлайн-режим, рассказал генеральный директор ОЭЗ «Иннополис».

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