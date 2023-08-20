Издание IGN опубликовало превью фэнтези-экшена Black Myth: Wukong

В августе 2024 года запланирован выпуск игры Black Myth: Wukong, разрабатываемой для платформ PC, PlayStation и Xbox. Недавно автор издания IGN получил возможность сыграть в демонстрационную версию игры, которая продлилась около 45 минут. В рамках этой версии ему удалось пройти одну главу и сразиться с несколькими боссами.

В игре главный герой владеет только одним оружием — посохом, который оказывается достаточно универсальным и полезным. Герой может переключаться между тремя стойками, что позволяет использовать разные виды атак. В бою можно выполнять комбинации из легких и тяжелых атак. Также у главного героя есть возможность использовать заклинания, для чего требуется ресурс — фокус. В игре присутствует система уклонения и прыжков, которые не имеют кулдауна, но ограничиваются количеством энергии.

Особенностью игры является возможность героя принимать форму других существ, что придает бою дополнительные тактические возможности. В демонстрационной версии игры были представлены две формы: волк с огненным клинком и существо, способное отравлять врагов.

Боссы в игре имеют уникальные атаки и движения, а победа над ними может открыть новые магические навыки для героя. Рядовые враги также представляют определенную угрозу и могут нанести значительный урон.

Локации в игре довольно обширные, хотя нет открытого мира. В каждой главе есть несколько путей для прохождения, и некоторые из них могут вести к секретным противникам, предметам или другим открытиям.

Согласно автору статьи, игра Black Myth: Wukong напоминает большинство современных экшен-RPG с уникальными механиками. Впрочем, многое остается еще неизвестным, включая детали системы повышения уровня, дерева навыков, наличие другого оружия и трансформаций.

Таким образом, Black Myth: Wukong представляет собой ожидаемую игру, которая уже привлекла внимание игрового сообщества благодаря своему геймплею и обещающим механикам.