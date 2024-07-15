Из-за проблем с расчетами поставщики товаров из КНР стали жертвами мошенников

Мошенничество в отношении российских импортеров китайской продукции стало серьезной проблемой, о которой сообщает газета «Ведомости». Мошенники злоупотребляют сложностями, с которыми сталкиваются компании при оплате импорта из Китая через посредников.

Аферисты активно обращаются к предпринимателям, имеющим проблемы с оплатой импорта, и предлагают свои услуги по переводу денег через счета в «чистых» банках.

После того, как жертва переводит деньги на фальшивый счет, мошенники сообщают, что «сделка не удалась» или вовсе исчезают. Некоторые недостаточно осмотрительные компании уже потеряли более 50 миллионов рублей из-за таких мошенников.

Представитель объединения «Опора России» в Китае, Илона Горшенева-Долунец, отмечает, что некоторые мошенники успешно продвигают свои услуги на сайтах, выходя на первые позиции в поисковых системах и привлекая множество потенциальных жертв. Кроме того, есть аферисты, которые предлагают полный спектр услуг от покупки товара на китайском заводе до логистики и оплаты, требуя предоплату в размере 30-50 процентов.

Мошенники, как правило, выбирают маленькие или недавно открывшиеся компании, которые либо неопытны, либо не могут позволить себе услуги экспертов в сфере внешнеэкономической деятельности. Кроме того, возвратить деньги из Китая через российскую правовую систему практически невозможно, так как международные суды в Китае не работают эффективно.

Эксперты отмечают, что проблемы с переводом средств в Китай способствовали распространению мошеннических схем. Все чаще российским компаниям отказывают в открытии счетов.

Чтобы не стать жертвой мошенников, предпринимателям рекомендуется обращать внимание на дату регистрации посредника, его уставный капитал, наличие лицензий и разрешений, а также изучить его бухгалтерскую отчетность.