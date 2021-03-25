Из-за падения продаж iPhone 12 mini компания Apple заплатит Samsung неустойку

Apple заплатит корейской компании неустойку за нарушение договора по приобретению OLED-панелей для смартфонов.

По данным The Korea Herald, Apple из-за низкого спроса на iPhone 12 mini сократила производство модели, и нарушила договор с Samsung на поставку OLED-панелей для смартфона.

Из-за этого американская компания вынуждена будет заплатить неустойку производителю экранов.

Стоит отметить, что в iPhone 12 mini устанавливается 5,4-дюймовый экран, который невозможно установить в другие модели смартфонов.

Стоит напомнить, что Samsung Display из-за нарушения обязательств компанией Apple на 9% снизила производство экранов.