Из-за падения продаж iPhone 12 mini компания Apple заплатит Samsung неустойку

Из-за падения продаж iPhone 12 mini компания Apple заплатит Samsung неустойку25.03.2021 20:24
Apple заплатит корейской компании неустойку за нарушение договора по приобретению OLED-панелей для смартфонов.
По данным The Korea Herald, Apple из-за низкого спроса на iPhone 12 mini сократила производство модели, и нарушила договор с Samsung на поставку OLED-панелей для смартфона.
Из-за этого американская компания вынуждена будет заплатить неустойку производителю экранов.
Стоит отметить, что в iPhone 12 mini устанавливается 5,4-дюймовый экран, который невозможно установить в другие модели смартфонов.
Стоит напомнить, что Samsung Display из-за нарушения обязательств компанией Apple на 9% снизила производство экранов.
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