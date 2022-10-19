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Из-за отсутствия спроса Apple серьезно сократила объёмы выпуска iPhone 14 Plus

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

iPhone 14 Pro в линейке iPhone 14 составил серьезную конкуренцию модели iPhone 14 Plus, которая на 100 долларов дешевле.

Как оказалось, еще во время предзаказов было понятно, что iPhone 14 Plus не вызвал интереса у покупателей. Причиной оказалось то, что iPhone 14 Pro оказался намного лучше, при цене на 100 долларов дороже.

Именно низкий спрос на iPhone 14 Plus стал причиной сокращения объемов производства.

Если верить источникам, то только два поставщика комплектующих в Китае сократили производство на 70 и 90% соответственно.

Эксперты уверены, спрос на iPhone 14 Plus не увеличится и Apple будет вынуждена и дальше сокращать объемы выпуска.

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