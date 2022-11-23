Из-за ошибки версия iCloud для Windows стала показывать пользователям чужие фото и видео

В компаниях Microsoft и Apple пока не комментируют сбой в работе облачного сервиса.

На компьютерах под управлением Windows произошел сбой в работе сервиса iCloud. В сети пишут, что в хранилище появились чужие видео и фото.

Помимо этого некоторые заметили, что платформа испортила легитимные файлы пользователей, после выгрузки в iCloud на видео появились черные полосы.

Пользователь с ником Sleeping_Ghost написал:

«iCloud для Windows испортил мои видеоролики, записанные на iPhone 14 Pro Max. После загрузки на них появились черные полосы и строки развертки. В некоторых случаях я заметил в своих клипах кадры из неизвестных мне источников, которыми, скорее всего, являются файлы из других учетных записей. Я увидел фотографии людей, с которыми не встречался ни разу в жизни, футбольные матчи, которые не посещал, и другие случайные снимки».

Специалисты MacRumors отметили, что удаление клиента iCloud для Windows с компьютера не решает проблему, по всей видимости сбой произошел на стороне сервера Microsoft.