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Из-за ошибки версия iCloud для Windows стала показывать пользователям чужие фото и видео

Автор На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

В компаниях Microsoft и Apple пока не комментируют сбой в работе облачного сервиса.

На компьютерах под управлением Windows произошел сбой в работе сервиса iCloud. В сети пишут, что в хранилище появились чужие видео и фото.

Помимо этого некоторые заметили, что платформа испортила легитимные файлы пользователей, после выгрузки в iCloud на видео появились черные полосы.

Пользователь с ником Sleeping_Ghost написал:

«iCloud для Windows испортил мои видеоролики, записанные на iPhone 14 Pro Max. После загрузки на них появились черные полосы и строки развертки. В некоторых случаях я заметил в своих клипах кадры из неизвестных мне источников, которыми, скорее всего, являются файлы из других учетных записей. Я увидел фотографии людей, с которыми не встречался ни разу в жизни, футбольные матчи, которые не посещал, и другие случайные снимки».

Специалисты MacRumors отметили, что удаление клиента iCloud для Windows с компьютера не решает проблему, по всей видимости сбой произошел на стороне сервера Microsoft.

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