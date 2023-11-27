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Из-за ошибки в Google Drive пропали файлы множества пользователей

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У некоторых пользователей Google Drive пропали файлы.

В сети появились сообщения о том, что у ряда пользователей Google Drive пропали загруженные ранее файлы. В частности, структура папок вернулась к состоянию мая 2023 года, а все файлы, созданные позднее, исчезли.

Google уже проводит расследование этой ситуации. Пострадавшим пользователям рекомендовано временно не вносить изменения в Drive. По одной из версий, доступ к файлам и папкам могут потерять те, кто не делился ими с другими или не нарушал условия использования сервиса.

Некоторые предполагают техническую ошибку. Google пока не дала официальных комментариев причин происшествия.

 

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