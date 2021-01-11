Из-за опасности iOS Павел Дуров призвал пользователей перейти на Android

Интересное заявление Павел Дуров сделал в чате Durov’s Chat, отвечая на вопрос одного из пользователей.

В частности, основатель популярного мессенджера Telegram комментировал блокировку соцсети Parler, которая является популярной среди сторонников Дональда Трампа.

В ходе переписки Павел Дуров призвал пользователей перейти на Android из-за опасности операционной системы iOS.

Он напомнил, что такие компании как Apple и Google представляют большую проблему для свободы, чем Twitter.

Из двух компаний, по словам одного из создателей «ВКонтакте», наиболее опасной является Apple, так как она способна ограничить приложения, используемые пользователями.

При этом на Android остается возможность установки приложений в виде APK из других источников. В связи с этим Дуров призвал пользователей переходить на Android с iOS.