Из-за низких продаж Apple завершила производство iPhone 12 mini

О том, что устройство не пользуется спросом на рынке, указывали отчеты разных исследовательских компаний.

О том, что самый доступный в линейке смартфон iPhone 12 mini будет снят с производства, ранее сообщали многие источники.

Теперь, исследовательская компания TrendForce официально заявила, что Apple завершила производство iPhone 12 mini, а причиной стали низкие продажи.

Стоит отметить, что официально о прекращении выпуска смартфона в компании не заявляли.

О том, что устройство не пользуется спросом на рынке, указывали отчеты разных исследовательских компаний.

Именно поэтому в Apple, как сообщается, решили свернуть его выпуск раньше запланированного срока.

Отдельно стоит отметить, что в новом поколении смартфонов компактная модель появится, а вот в линейке, представленной в 2022 году, такой смартфон выпускать не станут.