Специалисты прогнозируют, что в дальнейшем стоимость телевизоров еще вырастет, так как дефицит полупроводников не ликвидирован и будет наблюдаться как минимум до конца года.

Из-за нехватки чипов большие телевизоры подорожали уже на 30%, и ожидается, что это не предел.

Впрочем, на фоне дефицита разных компонентов дорожают не только телевизоры, но и другие продукты, где они используются.

При этом проблемы с поставками чипов для телевизоров будут наблюдаться еще долго.

Дело в том, что при производстве компонентов для телевизоров не используются передовые технологии, поэтому производители не хотят наращивать объемы производства, а вместо этого сосредотачиваются на выпуске более востребованных компонентов.