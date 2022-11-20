Главная » Новости

Из-за локдауна в 2022 году не получится приобрести iPhone 14 Pro и остальную технику Apple

Сообщается, что у Apple iPhone 14 Max проблемы с цепочкой поставок
Автор На чтение 1 мин Просмотров 111 Опубликовано

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max оказались очень популярными моделями, эти смартфоны сразу после выхода в продажу оказались в большом дефиците, а в некоторых странах срок ожидания поставок растянулся на несколько недель.

В Китае при заказе аппарата на официальном сайте покупателю приходилось ждать 4-5 недель, но теперь срок ожидания увеличится.

Сейчас покупатели флагманской серии получают уведомление, что смартфон будет доставлен в следующем году.
Компания указывает ориентировочную дату 3 января 2023 года.

Причина задержки связана с проблемами на заводе Foxconn в Чжэнчжоу, на котором выпускают iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Из-за коронавируса предприятие потеряло много сотрудников, некоторые рассчитались, а другие не могут выходить на работу из-за болезни.

Согласно скорректированным планам, завод Foxconn в четвертом квартале выпустит 79 миллионов устройств, тогда как ранее планировалось отгрузить 85 миллионов iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.