Из-за локдауна в 2022 году не получится приобрести iPhone 14 Pro и остальную технику Apple

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max оказались очень популярными моделями, эти смартфоны сразу после выхода в продажу оказались в большом дефиците, а в некоторых странах срок ожидания поставок растянулся на несколько недель.

В Китае при заказе аппарата на официальном сайте покупателю приходилось ждать 4-5 недель, но теперь срок ожидания увеличится.

Сейчас покупатели флагманской серии получают уведомление, что смартфон будет доставлен в следующем году.

Компания указывает ориентировочную дату 3 января 2023 года.

Причина задержки связана с проблемами на заводе Foxconn в Чжэнчжоу, на котором выпускают iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Из-за коронавируса предприятие потеряло много сотрудников, некоторые рассчитались, а другие не могут выходить на работу из-за болезни.

Согласно скорректированным планам, завод Foxconn в четвертом квартале выпустит 79 миллионов устройств, тогда как ранее планировалось отгрузить 85 миллионов iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.