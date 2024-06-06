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Из-за ИИ выход флагмана Nothing Phone (3) перенесен на 2025-й год

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Новый флагманский смартфон Nothing Phone (3) от компании Nothing не будет выпущен в этом году, и виной тому задержка в разработке.

Глава компании Nothing, Карл Пей, объявил о задержке выхода нового смартфона в своем официальном аккаунте в Twitter. Изначально планировалось, что устройство появится на рынке в начале этого лета, но его релиз перенесли на 2025 год.

По словам Пея, причина задержки связана с использованием искусственного интеллекта (ИИ) и нейросетей, которые стали очень популярными за последние два года.

Он считает, что смартфоны являются главными «носителями» ИИ, но пользовательский опыт использования этих устройств нуждается в серьезной переработке, так как остался практически неизменным на протяжении десятилетий.

Пей представляет себе будущее, где смартфоны предлагают персонализированный и динамический интерфейс, который позволяет более естественно взаимодействовать с технологиями.

Он уточнил, что команда Nothing уже работает над новым смартфоном, который будет взаимодействовать с пользователями с помощью ИИ. Однако, чтобы полностью реализовать эти идеи, потребуется время, поэтому релиз Nothing Phone (3) перенесен на 2025 год.

В этот момент инженеры компании надеются внедрить ИИ-технологии в устройство и переработать интерфейс операционной системы Android, чтобы создать нечто новое и инновационное.

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