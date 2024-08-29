Из-за Apple Intelligence линейка iPhone 17 получит 12 ГБ оперативной памяти

В моделях iPhone 17, которые выйдут в следующем году, ожидается 12 ГБ оперативной памяти, в отличие от 8 ГБ, которые будут в iPhone 16.

В текущей линейке iPhone 15 разные модели имеют разное количество памяти: обычные iPhone 15 и 15 Plus — по 6 ГБ, а Pro и Pro Max — по 8 ГБ. Это различие позволяет использовать функции искусственного интеллекта только в Pro моделях.

Все четыре модели iPhone 16 будут иметь 8 ГБ оперативной памяти, как и предполагаемый iPhone SE 4, который может выйти весной.

Источник на Weibo сообщил, что iPhone 17 получит 12 ГБ памяти для более сложных приложений искусственного интеллекта.

Аналитики также говорят, что iPhone 17 Pro и Pro Max будут с 12 ГБ, в то время как базовые модели могут оставить 8 ГБ. Обновление памяти позволит лучше обрабатывать данные искусственного интеллекта прямо на устройстве, а не в облаке.

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