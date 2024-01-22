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Из Windows 7 и 8.1 убирают поддержку популярной игры «Ведьмак 3»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Компания CD Projekt RED объявила, что они прекратят поддержку игры «Ведьмак 3» на устаревших версиях Windows 7 и 8.1 с 17 мая 2024 года.

В своем заявлении студия сообщила, что они больше не будут тестировать игру на этих операционных системах и не будут предоставлять поддержку после указанной даты.

Причиной такого решения является политика Microsoft, которая уже прекратила поддержку Windows 7 с января 2020 года и планирует прекратить поддержку Windows 8.1 с января 2023 года.

Таким образом, CD Projekt RED не будет выпускать обновления и патчи безопасности для «Ведьмака 3» на этих операционных системах после 17 мая. Компания не может гарантировать корректную работу игры на Windows 7 и 8.

Игра «Ведьмак 3» является одной из самых популярных видеоигр на сегодняшний день.

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