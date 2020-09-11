Из Windows 10 уберут старый и популярный инструмент «Программы и компоненты»

С момента запуска операционной системы Microsoft Windows 8 системные настройки были разделены на удобную для рабочего стола панель управления и новое приложение «Настройки».

Хотя Microsoft пыталась устранить разрыв между двумя системными настройками, большинство пользователей знают, что лучший способ изменить дополнительные настройки Windows 10 — это открыть панель управления.

Панель управления содержит инструменты (апплеты), которые позволяют настраивать работу ОС и управлять ею. Панель управления имеет множество инструментов, и Microsoft планирует начать перенаправление некоторых апплетов в современное приложение «Настройки», чтобы упростить поиск инструмента, который нужен для конкретной задачи, в одном месте.

Одной из важных функций Панели управления является классическая панель «Удаление программ», также известная как окно «Программы и компоненты».

По умолчанию он скрыт в результатах поиска Windows, но Microsoft позволяет вам получить к нему доступ вручную, перейдя в панель управления.

Microsoft теперь хочет, чтобы вместо этого использовали «Приложения и компоненты», которые являются современной заменой апплета «Программы» панели управления, который можно найти в настройках. В последнем изменении «Программы и компоненты» заменены на «Приложения и компоненты».

Согласно быстрому сканированию файлов базы данных программ Microsoft (PDB) в сборке 20211, Microsoft тестирует флаг под названием «RedirectProgramsAndFeatures», который перенаправляет следующее окно в приложение «Настройки».

Когда вы пытаетесь открыть апплет «Программы и компоненты» на панели управления, Windows 10 перенаправит вас на страницу «Приложения и функции» в настройках, как показано на снимке экрана ниже:

Страница программ была доступна в настройках некоторое время, но теперь Microsoft планирует направлять пользователей к ней, когда они обращаются к старому апплету в панели управления.

Современная замена по-прежнему позволяет пользователям удалять программы, а также изменять псевдонимы выполнения приложений и получать доступ к странице дополнительных функций.

С этим последним изменением кажется, что Microsoft, наконец, серьезно относится к унифицированным настройкам системы в Windows 10, которые в конечном итоге полностью покончат со старой панелью управления.