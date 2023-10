Из подразделения PlayStation Studios уволили многих руководящих сотрудников

По всей видимости, в компании PlayStation Studios, принадлежащей Sony Interactive Entertainment, произошла новая волна сокращений. Согласно данным из LinkedIn, сотрудники PlayStation’s Visual Arts Group, известной своей работой над The Last of Us Part I, также оказались подвержены сокращениям.

Среди уволенных оказались Даниэль Беллемар, который в течение шести месяцев занимал позицию старшего дизайнера уровней в проекте, о котором не было объявлено, и Мэтт Барни, ранее занимавший должность старшего технического рекрутера. Барни не раскрывает точное количество людей, покинувших компанию, но отмечает, что он имел предварительное представление о предстоящих сокращениях. Он подчеркивает свою привязанность к PlayStation и решение остаться до последнего, когда ему впервые предложили уйти.

С другой стороны, уход Беллемара вызвал грусть, хотя он выразил благодарность за возможность работать с выдающимися профессионалами над захватывающими играми. Разработчик покидает компанию с хорошими воспоминаниями о проведенном времени.

Следует помнить, что это не первая волна увольнений в PlayStation Studios в 2023 году. В октябре под сокращения попали координатор производства Маколи Хоппер и тестировщик качества Маркос Орфанос. Оба они работали в Naughty Dog над многопользовательским проектом, предположительно во вселенной The Last of Us.

По данным Kotaku, последняя волна увольнений в Naughty Dog затронула самые различные отделы, включая производственные и дизайнерские группы. Сообщалось, что руководство студии оказывало давление на сокращенных сотрудников и пыталось предотвратить утечку информации о происходящем.