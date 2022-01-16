Из новых моделей iPhone 13 убрали полезную функцию

Серия смартфонов iPhone 13 вышла без очень полезной функции – шумоподавления.
Изначально сообщалось, что со временем шумоподавление появится, нужно только дождаться обновлений.
Но теперь представитель компании Apple заявил, что в смартфоне iPhone 13 нет поддержки такой функции.
Об этом стало известно от пользователя, который общался с техподдержкой Apple.
Пока достоверно не известно, компетентен ли был сотрудник компании, или в Apple поменялись планы и они решили не возвращать шумоподавление в смартфоны.
Впрочем, и не сообщается, по какой причине функция пропала из устройств.