Из магазинов приложений AppStore и Google Play удалили приложение МТС-банка

В список санкций попало огромное количество российских кредитных учреждений, и первым из магазина приложений для iOS устройств исчез клиент МТС Банк.

Также его удалили из Google Play, но если владельцы Android-смартфонов смогут воспользоваться альтернативными магазинами приложений, к примеру RuStore, или установить клиент с официального сайта, то владельцы iPhone так сделать не смогут.

При этом на iPhone можно будет пользоваться личным кабинетом МТС Банк через браузер.

В новом санкционном списке числятся десять банков, среди них МТС Банк, «Уралсиб», банк «Зенит», Металлургический инвестиционный банк, СДМ-банк и др.