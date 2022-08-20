Из магазина приложений App Store удалили приложение онлайн-кинотеатра Okko

Apple продолжает удалять без предупреждения приложения российских разработчиков. Ранее удалили банковские клиенты кредитных учреждений, которые попали под санкции.

Теперь в App Store чистить начали и другие программы. В магазине для iOS удалили кинотеатр Okko. Пресс-служба сервиса прокомментировала данную ситуацию так:

«Мы устанавливаем причину пропажи приложения из App Store. Предупреждений и пояснений от Apple мы не получали. Ранее установленные на iOS приложения Okko работают в стандартном режиме. Сервис также можно смотреть на всех остальных популярных платформах — от Smart TV и Android до web».

Также было добавлено, что руководство сервиса выясняет причину пропажи кинотеатра приложения из App Store.