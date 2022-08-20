Главная » Новости

Из магазина приложений App Store удалили приложение онлайн-кинотеатра Okko

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Apple продолжает удалять без предупреждения приложения российских разработчиков. Ранее удалили банковские клиенты кредитных учреждений, которые попали под санкции.

Теперь в App Store чистить начали и другие программы. В магазине для iOS удалили кинотеатр Okko. Пресс-служба сервиса прокомментировала данную ситуацию так:

«Мы устанавливаем причину пропажи приложения из App Store. Предупреждений и пояснений от Apple мы не получали. Ранее установленные на iOS приложения Okko работают в стандартном режиме. Сервис также можно смотреть на всех остальных популярных платформах — от Smart TV и Android до web».

Также было добавлено, что руководство сервиса выясняет причину пропажи кинотеатра приложения из App Store.

Okko
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.