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Из магазина Apple грабители вынесли товаров на десятки тысяч долларов

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Ограбление было произведено во время работы магазина причем в нем были продавцы и покупатели.
В Калифорнии произошло дерзкое ограбление магазина Apple, когда люди в масках спокойно зашли в торговую точку и забрали из него сумму более 35 000 долларов. Ограбление было снято на видео клиентом магазина.

Стоит отметить, что грабителей никто не остановил, все смотрели и были напуганы. В тот момент бездействовали как продавцы, так и очевидцы.

Грабители вынесли из магазина товаров на сумму 35 тыс. долларов.

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