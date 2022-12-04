Из магазина Apple грабители вынесли товаров на десятки тысяч долларов

Ограбление было произведено во время работы магазина причем в нем были продавцы и покупатели.

В Калифорнии произошло дерзкое ограбление магазина Apple, когда люди в масках спокойно зашли в торговую точку и забрали из него сумму более 35 000 долларов. Ограбление было снято на видео клиентом магазина.

Стоит отметить, что грабителей никто не остановил, все смотрели и были напуганы. В тот момент бездействовали как продавцы, так и очевидцы.

Грабители вынесли из магазина товаров на сумму 35 тыс. долларов.