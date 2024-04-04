iXBT: Xiaomi намерена отказаться от поддержки больше 30 моделей смартфонов

В решили прекратить поддержку смартфонов и планшетов, в том числе и своих суббрендов.

Начиная с серии Redmi Note 10 и заканчивая серией Redmi Note 12 поддержка прекратится в этом году. Компания определяет политику обновлений на основе цены и объема продаж, поэтому более дорогие или популярные устройства получат поддержку в течение более длительного времени.

Однако, более 30 моделей Redmi, Poco и Xiaomi, включая серию Redmi Note 10, серию Redmi 10, Poco X3 GT, Poco C31 и Poco C40, не получат обновления HyperOS 1.0 или MIUI 14.

Xiaomi прекратит их поддержку из-за доступной цены и простых характеристик, которые могут вызывать проблемы с производительностью.

Несмотря на это, есть список устройств, которые продолжат получать обновления до четвертого квартала 2024 года.

Он включает в себя такие модели, как серия Redmi K40, Redmi Note 11, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Civi 1, Xiaomi Mix 4, Xiaomi Mix Fold 1, серия Xiaomi 11 Lite, серия Xiaomi Pad 5, Redmi 11, серия Poco F3, Poco M4 Pro 5G, Poco M5s, Redmi A1, Poco C50 и Poco X4 GT.

Источник: iXBT