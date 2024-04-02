iXBT: на отечественных маркетплейсах заметно подорожала электроника

Всему виной пошлина на покупки товаров из-за рубежа, которая стала больше с 1 апреля.

Ранее порог беспошлинных покупок составлял 1000 евро, но сейчас он снизился до 200 евро. Это означает, что товары стоимостью от 200 евро и выше подлежат уплате таможенной пошлины.

Маркетплейсы начали указывать отдельно стоимость пошлины, которую необходимо будет заплатить сверх стоимости товара. Размер пошлины составляет примерно 15% от суммы превышения порога.

Например, если стоимость ноутбука составляет 1000 евро, то пошлина будет рассчитываться как 15% от 800 евро.

Таким образом, с увеличением стоимости товара растет и сумма дополнительной пошлины, которую придется заплатить при покупке на маркетплейсах.

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