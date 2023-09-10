iXBT: эксперт назвал пять распространенных ошибок при выборе телевизора

При выборе нового телевизора, учитывая обилие моделей и разнообразие поддерживаемых функций и технологий, довольно легко совершить ошибку. В этой статье рассмотрим пять распространенных недочетов, которые могут привести к необоснованным затратам или неудобствам при эксплуатации.

Один из частых промахов — недостаточное внимание к реализации HDR. Все современные телевизоры, по большей части, поддерживают расширенный динамический диапазон (HDR), но качество этой поддержки может существенно варьироваться. Для достижения высокой контрастности и широкого диапазона яркости, необходимо наличие большого числа зон локального затемнения. Однако этот параметр редко привлекает внимание производителей.

Многие производители телевизоров выделяют «фейковую» частоту обновления. Однако стоит понимать, что у телевизоров ограниченный выбор частот обновления экрана. Обычно они соответствуют значениям 60 Гц и 120 Гц, стандартизированным в ITU-R BT.2020.

Хотя OLED-телевизоры предлагают невероятную контрастность и время отклика, они не подходят для всех сценариев использования. В 2023 году они все еще подвержены проблеме выгорания пикселей при отображении статического контента.

При выборе телевизора также важно учесть соотношение его диагонали к расстоянию до зрителя. Рекомендуется, чтобы оно составляло 1 к 1.5-2. Также центр экрана должен находиться на уровне глаз зрителя.

И, наконец, оценивать качество картинки по демороликам в магазине следует с осторожностью, учитывая, что телевизоры в режиме демонстрации имеют завышенные параметры контрастности и яркости. Более точную оценку можно получить из обзоров или с использованием специальных тестовых материалов перед покупкой.

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