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ITHome: Xiaomi представила телевизор Mi TV S Pro на 100 дюймов за 230 тыс рублей

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Телекоммуникационная компания Xiaomi представила новый телевизор Mi TV S Pro 100 с диагональю 100 дюймов, который уже поступил в продажу на китайской платформе JD. Это устройство отличается высоким качеством изображения и звука, а его цена составляет всего 18 тысяч юаней (примерно 234,7 тысячи рублей), что является невысокой для такого большого телевизора.

ITHome: Xiaomi представила телевизор Mi TV S Pro на 100 дюймов за 230 тыс рублей

Mi TV S Pro 100 оснащен 4К-экраном с технологией локального затемнения, включающей 384 зоны, и частотой обновления изображения 144 Гц. Заявленная яркость экрана достигает 1000 нит, что обеспечивает качественное воспроизведение изображения. Кроме того, телевизор поддерживает форматы Dolby Vision и Dolby Atmos, а также оснащен технологиями MEMC и AMD FreeSync, которые обеспечивают плавное и четкое воспроизведение видеоигр.

Телевизор работает на четырехъядерном процессоре Cortex-A73, оснащен 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Кроме того, устройство имеет модуль Wi-Fi 6 и порты HDMI 2.1 и 2.0, USB 2.0 и 3.0 для подключения различных внешних устройств.

Пока Xiaomi Mi TV S Pro 100 доступен только для покупки в Китае, о его доступности за пределами Китайской Народной Республики не сообщается.

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