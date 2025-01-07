itel представила в Индии бюджетный смартфон A80

Компания itel анонсировала в Индии новый смартфон начального уровня A80, который стоит 6999 рупий (8 300 руб.). Этот телефон предлагает множество функций, включая экран с частотой обновления 120 Гц и водонепроницаемость по стандарту IP54, что довольно необычно для своей ценовой категории.

itel A80 имеет стильный и тонкий дизайн с 6,67-дюймовым дисплеем и разрешением 720 x 1600 пикселей. Задняя камера на 50 мегапикселей с функцией Super HDR позволяет делать качественные снимки даже при плохом освещении, а фронтальная камера на 8 мегапикселей идеально подходит для селфи.

Смартфон работает на восьмиядерном процессоре Unisoc T603 с 4 ГБ оперативной памяти, которую можно виртуально увеличить до 8 ГБ.

Встроенная память составляет 128 ГБ и может быть расширена до 2 ТБ с помощью карты microSD. Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает длительное время работы.

itel A80 предлагается в трех цветах: «Чёрный песчаник», «Ледяной белый» и «Голубой». Он доступен в розничных магазинах по всей Индии, а также бренд предлагает бесплатную замену экрана в течение 100 дней после покупки.