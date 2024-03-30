Itel представила свой новый недорогой смартфон S24

Itel S24 — это новый бюджетный смартфон, который оснащен современным чипсетом MediaTek Helio G91.

Сзади устройства расположен круглый модуль с главным датчиком камеры разрешением 108 Мп и фронтальная камера с разрешением 8 Мп, расположенная в круглом вырезе в верхней части экрана.

Однако, наиболее интересной особенностью Itel S24 является его фотохромная панель. В белом цвете смартфон обладает способностью изменять свой цвет на розовый под воздействием солнечных лучей.

Черные и голубые варианты этого смартфона не обладают такой возможностью. Технические характеристики Itel S24 включают 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1612 x 720 пикселей, варианты памяти 4+128 ГБ, 8+128 ГБ или 8+256 ГБ, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт, а также операционную систему Android с itel OS 13.

Дополнительные функции включают 8 ГБ виртуальной оперативной памяти, слот для microSD, аудиоразъем 3,5 мм и интерактивный вырез Dynamic Bar для отображения уведомлений и настроек в верхней части экрана. Толщина корпуса составляет 8,3 мм, а вес смартфона — 192 г.

Информации о стоимости новинки компания пока не предоставила.