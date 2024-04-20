Itel представила кнопочный телефон Super Guru 4G

Компания Itel представила свой новый телефон Super Guru 4G, который является кнопочным устройством с компактными размерами, длительным временем автономной работы и поддержкой сетей четвертого поколения.

Super Guru 4G является преемником предыдущей модели Itel Super Guru Feature, выпущенной в 2023 году. Основной особенностью новинки является поддержка сетей 4G, что позволяет пользователям открывать специальное приложение YouTube и просматривать раздел Shorts. Кроме того, телефон имеет возможность осуществлять оплату покупок через систему мгновенных платежей UPI, сканируя QR-коды продавцов. Для этого используется камера, расположенная на задней панели.

На одной заряде Super Guru 4G может проработать до 6 дней, за питание аппарата отвечает аккумулятор на 1000 мАч.

Кроме того, Super Guru 4G поддерживает мессенджер LetsChat и включает в себя несколько встроенных игр — Sokoban, 2048 и Tetris.

Телефон доступен в трех цветах: зеленом, черном и темно-синем. В настоящее время он продается в Индии по цене 1799 рупий, что в пересчёте составляет около 2000 руб.

Источник: Gizmochina