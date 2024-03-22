Itel представил дешевые смарт-часы вдохновленные дизайном Apple Watch Ultra

Новые часы Itel оснащены 2,01-дюймовым AMOLED-дисплеем с изогнутым стеклом 2.5D и максимальной яркостью 500 нит. Дисплей окружен рамкой из высококачественного цинкового сплава.

На правой стороне расположена вращающаяся заводная головка с функциональной кнопкой, что придает им сходство с Apple Watch Ultra.

В Icon 3 предусмотрен всегда активный дисплей, более 150 циферблатов и различные датчики, связанные со здоровьем. Часы поддерживают мониторинг сердечного ритма в режиме реального времени, отображение уровня кислорода в крови SpO2 и отслеживание женского менструального цикла.

Благодаря чипу Bluetooth часы Itel Icon 3 поддерживают функцию вызова по Bluetooth с использованием стандарта Bluetooth 5.1.

Для питания устройства используется аккумулятор емкостью 310 мАч. Одного заряда достаточно для 7 дней автономной работы, которая может уменьшиться до 2 дней при использовании функции Bluetooth для звонков. Общее время автономной работы составляет 15 дней.

Itel представила часы Icon 3 на индийском рынке в нескольких цветовых вариантах. Цена на модель Icon 3 составляет 1699 индийских рупий или немного меньше 2 тыс. рублей.