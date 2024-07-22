Итальянец сделал робота-уборщика окурков VERO со встроенным ИИ

Специалист из Итальянского технологического института создал маленького робота с четырьмя ногами, который может искать и убирать мусор.

Они использовали рюкзак-пылесос, прикрепленный к его лодыжкам, чтобы робот мог справляться с этой задачей. Этот робот основан на AlienGo, роботе-собаке от компании Unitree. Вместо дорогого варианта, исследователи использовали более доступную версию робота Unitree Go 2 за 1600 долларов.

Робот с именем VERO оснащен пылесосом и специальными камерами, которые позволяют ему обнаруживать окурки на земле. С помощью сверточной нейронной сети VERO планирует свой маршрут, чтобы пройти через окурки, активирует пылесос, чтобы всасывать их, и продолжает движение без остановки.

Хотя идея автономного робота для уборки мусора звучит заманчиво, VERO все еще не так ловок и быстр, как роботы Unitree. Но это только начало, и исследователи надеются улучшить его способности. Пока VERO не слишком практичен и может столкнуться с трудностями, например, при уборке песка на пляже.

Тем не менее идея робота-уборщика мусора вызывает интерес, и исследователи рассматривают возможность применения робота не только с пылесосом, но и с другими инструментами, такими как садовый инструмент или насадка для гвоздодера.