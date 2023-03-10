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IT-специалист Сергей Вакулин перечислил причины взломов ТВ и радиоэфиров в России

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В России участились взломы теле- и радиоэфиров, через них хакеры передают воздушную тревогу или сообщения.
По мнению специалиста по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергея Вакулина, взломы теле- и радиоэфиров связаны с деятельностью либерально настроенных хакеров.

«Они осведомлены, что где-то есть дыра, и они либо сами эксплуатируют данную уязвимость, либо же они направляют других, грубо говоря, злоумышленников, хакеров, которые в последующем изучат всю информацию и будут эксплуатировать, естественно, такие уязвимости» — цитирует слова Вакулина Pravda.Ru.

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