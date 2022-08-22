Главная » Новости

IT-специалист Рудая призвала загружать исключительно надежное ПО для безопасности смартфона

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Все специалисты и разработчики тоже предупреждает пользователей, что устанавливать программы на смартфон нужно из официальных источников.
Менеджер сервиса Jet CyberCamp Екатерина Рудая сказала, что больше всего смартфон нагружают программы майнеры, которые распространяются через неофициальные источники, или в качестве расширения браузера.

Попав на устройство вредоносное приложение или расширение начинает на 100% нагружать процессор смартфона. Из-за этого аппаратом практически невозможно пользоваться и очень быстро разряжается аккумулятор.

Чтобы избежать такой ситуации, следует устанавливать приложение из официального источника, и это может быть магазин приложений или сайт разработчика.

Также следует использовать антивирус на смартфоне, так как майнер может попасть на гаджет через переданный в мессенджерах или по почте файл.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.