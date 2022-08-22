IT-специалист Рудая призвала загружать исключительно надежное ПО для безопасности смартфона

Все специалисты и разработчики тоже предупреждает пользователей, что устанавливать программы на смартфон нужно из официальных источников.

Менеджер сервиса Jet CyberCamp Екатерина Рудая сказала, что больше всего смартфон нагружают программы майнеры, которые распространяются через неофициальные источники, или в качестве расширения браузера.

Попав на устройство вредоносное приложение или расширение начинает на 100% нагружать процессор смартфона. Из-за этого аппаратом практически невозможно пользоваться и очень быстро разряжается аккумулятор.

Чтобы избежать такой ситуации, следует устанавливать приложение из официального источника, и это может быть магазин приложений или сайт разработчика.

Также следует использовать антивирус на смартфоне, так как майнер может попасть на гаджет через переданный в мессенджерах или по почте файл.