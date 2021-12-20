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IT-специалист Павел Мясоедов поведал о методе слежки за абонентами по номеру телефона

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Услуга слежки по номеру телефона у операторов существует уже давно. Так, ее используют родители, чтобы знать где находится их ребенок, а сами операторы ее используют, чтобы информировать абонента о событиях если он путешествует по стране.
Директор «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал, что пеленгация по номеру телефона существует уже давно, операторы ее используют очень давно, и даже предоставляют по ней разные сервисы.

Среди них передача данных абонента близким, если они запросили данную услугу.

Но данной услугой могут воспользоваться злоумышленники или ревнивые друзья и родственники.

Абоненту, для того чтобы за ним не следили, достаточно позвонить оператору и попросить отключить подобные сервисы.

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