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IT-специалист МТС: пароли могут стать ненужными к 2027 году

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Традиционные пароли, которые пользователи создают при регистрации на интернет-сервисах, могут утратить свою актуальность к 2027 году. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил Роман Аникушин, руководитель центра бесшовности МТС ID.

По его словам, к этому времени пароли будут использоваться только в сочетании с другими методами защиты или заменены на более простые способы аутентификации. Это могут быть технологии единого входа или биометрия, которые не требуют запоминания паролей.

Аникушин отметил, что пользователи часто используют одинаковые пароли для разных сервисов и выбирают слишком простые варианты. Это, вместе с фишингом и перебором кодов, значительно увеличивает риск взлома.

Он подчеркнул, что для большинства людей важнее удобство и скорость, в то время как требования к классическим паролям продолжают расти.

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