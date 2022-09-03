IT-специалист Капанна перечислил три признака опасной зарядки для iPhone

Специалист рассказал, в каком случае не пользоваться зарядным кабелем для смартфонов iPhone.

IT-эксперт из организации Electrical Safety First Джузеппе Капанна в общении с журналистами The Sun, перечислил признаки опасного кабеля для зарядки.

По его словам, на рынке есть потенциально опасные зарядки, способные стать причиной возгорания или могут поразить электрическим током.

Опасные зарядки все еще продаются в онлайн-магазинах или супермаркетах. Их можно распознать по упаковке, ведь несертифицированный кабель имеет орфографические ошибки в надписи «Сделано для iPod, iPhone, iPad». Поддельный кабель в сравнении с официальным тоньше и имеет слабые контакты вилок.

При ударе по ним пальцем можно услышать глухой звук, чего не должно быть в оригинальной зарядке из-за использования металла. В подделке обычно используется пластик.

Наконец, на подделку указывает и вес аксессуара, который должен весить около 40 граммов.