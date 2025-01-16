IT-специалист Истомин предупредил россиян: звонки с неофициальных номеров опасны

Специалист по информационной безопасности Ярослав Истомин в беседе с РИА Новости рассказал о мошенниках, которые пытаются выманить одноразовые пароли для входа в сервисы с двухфакторной аутентификацией.

Такие боты звонят с неофициальных номеров и могут выдавать себя за банковские или сервисные службы. Их легко распознать по дефектам речи и ненадежным паузам.

Истомин объяснил, что звонки и сообщения от ботов часто приходят с номеров, не совпадающих с официальными контактами банков.

Мошенники могут создавать паническое настроение, требуя срочно сообщить код или зайти на сайт. Официальные службы, как правило, не используют угрозы или давление.

Чтобы избежать мошенничества, пользователям следует быть внимательными к звонкам и сообщениям, никогда не сообщать одноразовые коды, даже если звонят якобы из техподдержки.

Рекомендуется перепроверять номера и перезванивать по официальным контактам. Также полезно установить программы для защиты от спам-звонков и регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение.