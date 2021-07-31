Для определения подлинности купюру следует использовать специальное приложение для смартфона, об этом агентству «Прайм» рассказал специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

Ильичева советует воспользоваться приложением Центробанка «Банкноты Банка России», так как это приложение было специально создано для определения подлинности купюр.

Через него конечно нельзя проверить настоящая купюра или нет, так как приложение только дает подсказки, на что стоит обращать внимание.

«Сканер фальшивых денег» уже конечно работает через камеру смартфона, но она тоже не способна со стопроцентной точностью определить купюру.

Самым эффективным считается «Помощник проверки долларов», более точно определяющий денежную валюту, но от пользователя он требует определенной сноровки.