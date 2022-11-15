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IT-специалист Черток перечислил признаки износа аккумулятора смартфона

Автор На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

Специалист рассказала, как можно понять, что аккумулятору смартфона пришел конец и требуется его замена.

О признаках износа батареи смартфона IT-специалист Евгений Черток рассказал в беседе с агентством «Прайм». Так, по его словам, первым признаком износа батареи может быть быстрая разрядка, а наиболее заметными признаками точно указывающими на проблемы с АКБ, является деформация корпуса и перегрев при заряде-разряде.

Также эксперт добавил, что обычно срок службы аккумулятора составляет два года, однако «для устройств «третьего эшелона» производителей после года батарея начинает деградировать, снижать емкость, греться, в крайних случаях даже вздуваться».

Нередко срок службы аккумулятора снижают сами пользователи, допуская перегрев, используя зарядки от других гаджетов, эксплуатируя смартфон при высокой влажности.

Кроме этого, прямое солнце, механические повреждения или попадание воды также могут быть причиной быстрого износа батареи.

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