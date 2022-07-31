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IT-преподаватель Кирилл Ситнов рассказал, какая жидкость не навредит ноутбуку

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Многим известно, что вода, пиво, вино и другие жидкости несут большую опасность для цифровой техники.
По словам преподавателя «Московской школы программистов» Кирилла Ситнова, водка является самой «безопасной» среди жидкостей.

Водка может нанести вред экрану устройства с олеофобным покрытием, но если всё-таки эта жидкость попала на экран, то стоит его промокнуть сухой салфеткой.

Больше всего вреда технике наносит масло и вода. Масло является диэлектриком, и чтобы его убрать с микросхем требуются специальные жидкости.

Это лучше всего сделать в сервисном центре. Вода тоже считается проводником электричества, но не дистиллированная, так как в ней нет примесей, способных проводить ток.

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