ИТ-отрасль предложила создать «черный список» иностранных НКО

В соответствии с сообщением комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (МО АЮР), российская ИТ-отрасль представила свои предложения в Минцифры и Госдуму относительно коррекции нормы, запрещающей участие юридическим и физическим лицам в деятельности иностранных некоммерческих организаций (НКО), не представленных на территории РФ.

Александр Журавлев, председатель комиссии, отмечает, что сотрудничество с некоторыми иностранными НКО без структурных подразделений в РФ является необходимым в некоторых случаях.

Новые нормы, однако, не приведут к открытию структурных подразделений таких организаций в России, а приведут к прекращению участия в них, пишет hi-tech.mail.ru.

Для решения этой проблемы российская ИТ-отрасль предлагает создать реестр иностранных НКО, которые не имеют структурных подразделений в России и занимаются деструктивной деятельностью, направленной против интересов России и ее граждан. Этот реестр будет представлять собой так называемый «черный список» НКО. Порядок ведения реестра будет определяться правительством РФ. Кроме того, предлагается разработать четкие критерии, чтобы определить, является ли деятельность иностранных НКО деструктивной и причиняющей ущерб интересам государства и граждан.

Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт», отмечает, что экспертное сообщество провело работу по выявлению возможных прецедентов и ситуаций, которые могут подпасть под изменения в законодательстве о НКО. Особенно обеспокоенность вызывают угрозы, связанные с усложнением разработки программного обеспечения, так как практически все отечественные операционные системы, такие как «Альт Линукс», Astra Linux, «Ред ОС», Rosa Linux, «Атлант», «Основа», «Лотос», созданы на базе ядра Linux. В условиях ускоренного перехода прикладного ПО на работу с этими операционными системами возникают риски в обеспечении технологической независимости страны.

В связи с этим Лашин добавляет, что они направили предложения в адрес Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева в формате коллективного заключения, чтобы скорректировать законодательство.