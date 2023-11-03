ИТ-эксперты рассказали, какие приложения для смартфона крадут данные с устройства

В своём свежем отчёте эксперты из Роскачества обратили внимание на то, что некоторые на первый взгляд полезные приложения могут представлять угрозу для безопасности данных на смартфонах. Они поделились важными советами о том, как обезопасить свои устройства.

Одним из советов является избегать установки приложений из категории «Мои гости в VK». Эти приложения, такие как «Настоящие Гости ВК», «Мои гости — Активность на странице ВК» и «Мои поклонники ВК», могут передавать ваши данные в Турцию при авторизации.

Также следует быть осторожными при использовании менеджеров паролей, клинеров и некоторых полезных утилит, так как они могут нарушать вашу приватность. Например, приложения типа «Simple Password Manager», «Password Generator» и «Password Generator & Manager» следует избегать среди менеджеров паролей. А среди клинеров, приложения типа «Speed Cleaner — Phone Booster & Battery Saver» и «Phone Cleaner — Clean Ram & Junk Cleaner & Booster» также могут представлять риски. Даже некоторые полезные утилиты, вроде «Super Flashlight», «Accurate Scanning of QR Code» и «Video Maker», могут скрывать опасности.

Кроме того, стоит быть осторожными при использовании приложений для улучшения фото, таких как «Beauty Camera Plus» и «Beauty Slimming Photo Editor», так как они могут потенциально представлять угрозу для вашей безопасности.

Важно быть бдительными и следить за приложениями, которые вы устанавливаете на свой смартфон, чтобы защитить свои данные.