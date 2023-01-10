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IT-эксперт Вехов сообщил, что Запад может заблокировать все смартфоны граждан в России

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Эксперты уже не единожды сообщали, что западные компании могут дистанционно заблокировать все смартфоны в России.
При этом другие специалисты отмечали, что этого на самом деле делать не будут, несмотря на то что это можно сделать и достаточно легко.

Эксперт в области информационной безопасности в цифровом мире МГТУ имени Баумана Виталий Вехов считает, что в РФ смартфоны заблокировать могут, и для этого достаточно использовать так называемые недекларируемые технические возможности.

Для блокировки достаточно дистанционно ввести специальный код, который заблокирует работу ОС и превратит смартфон в так называемый «кирпич».

Причем с помощью разных кодов можно дистанционно активировать различные функции аппарата, к примеру, динамик или микрофон.

«Неважно, какой изготовитель у смартфона, это технические требования, которые предъявляет международная организация уголовной полиции для использования техники в целях борьбы с преступностью», — рассказал эксперт в беседе с «Народными новостями».

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