IT-эксперт Смирнов порекомендовал гражданам РФ не пользоваться смартфоном во время зарядки

Тема аккумуляторов в интернете обсуждается постоянно, но каждый раз пользователи при зарядке смартфонов допускают одни и те же ошибки.

В интервью радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер, один из авторов Telegram-канала Pochinka_blog Виктор Смирнов рассказал, что для продления срока службы аккумулятора следует начинать зарядку на уровне 20%, а снимать с зарядки на 80%.

Таким образом аккумулятор устройства будет служить долго. Также не стоит пользоваться смартфоном во время зарядки, так как это приводит к лишнему нагреву батареи.

«Мы всегда советуем использовать диапазон от 20 до 80 процентов: увидели 20 процентов – поставили на зарядку, увидели 80 процентов – сняли телефон. Так он не перегревается, не перетруждается, так будет безопаснее всего» сказал в эфире Смирнов.

Блогер отметил, что при работе аппарата во время зарядки с ресурсоемкими приложениями, аккумулятор сильно нагревается и активнее теряет свою емкость, из-за чего его придется менять раньше.

Заряжать смартфон на холоде тоже вредно для источника питания, и лучше всего это делать в помещении.