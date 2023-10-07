IT-эксперт Михаил Шурыгин перечислил признаки взлома смартфона

В интервью RT эксперт компании «ЭджСентр» Михаил Шурыгин описал основные признаки взлома смартфона и рекомендации по его предотвращению.

К признакам отнес быструю разрядку батареи при неизменном режиме эксплуатации устройства. Это может свидетельствовать о работе вредоносного ПО.

Также на взлом указывают внезапный громкий шум, самопроизвольный запуск приложений или перезагрузки.

К другим признакам отнесены сбои в работе программ и множество всплывающих окон в браузере.

Вредоносное ПО может расходовать трафик связи/Wi-Fi или изменять настройки конфиденциальности и связи.

При подозрении на взлом необходимо проверить телефон на наличие вредоносных приложений с помощью антивируса, а также изменить все пароли.

Для предотвращения взлома рекомендуется своевременно обновлять ОС, периодически проверять телефон и отключать Bluetooth/Wi-Fi при подозрительной активности.