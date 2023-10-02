IT-эксперт Шурыгин: необычное поведение смартфона может говорить о прослушке

Михаил Шурыгин, генеральный директор EdgeЦентр, предупреждает о возможности прослушивания смартфона и рассказывает о действиях, которые можно предпринять, если у вас возникли подозрения на прослушку.

Он указывает на необычное поведение смартфона как один из признаков прослушивания, например, самопроизвольные перезагрузки или выключения. Резкое уменьшение заряда батареи может также указывать на наличие шпионского программного обеспечения (ПО), работающего в фоновом режиме.

Во время разговоров могут возникать эхо, шумы и другие аномальные звуки. Также значительный рост использованного интернет-трафика может свидетельствовать о деятельности шпионского ПО.

Если у вас возникли подозрения на прослушку, вы можете принять несколько мер. В одном из вариантов рекомендуется обратиться к специалистам, которые проведут проверку вашего телефона на наличие шпионского ПО и удаление его, если необходимо.

Также можно использовать антивирусное ПО или обновить программное обеспечение телефона, поскольку обновления часто включают патчи безопасности, защищающие от вредоносного ПО.

В крайнем случае можно сбросить телефон до заводских настроек, но при этом все данные на устройстве будут удалены. Если вы уверены, что ваш телефон подвергается прослушиванию, это может быть преступлением, и вам следует обратиться в полицию и сообщить об этом.

Важно отметить, что эти указания представляют меры предосторожности и не гарантируют полную защиту от прослушивания. Если у вас возникли серьезные подозрения, рекомендуется обратиться за помощью к специалистам в области кибербезопасности или правоохранительным органам.

Источник: lenta.ru.