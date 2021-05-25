IT-эксперт Рябинин перечислил россиянам способы борьбы с медленной работой ноутбука

Советы специалиста применимы не только к ноутбукам и настольным компьютерам, работающим под управлением Windows.

Директор по стратегии и развитию медиа-проектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин в интервью радио Sputnik рассказал, как бороться с медленной работой ноутбука.

В первую очередь стоит в автозагрузке отключить все ненужные приложения, так как они работают в фоновом режиме и сильно расходуют ресурсы системы.

Второй шаг по оптимизации следует начать по очистке диска от ненужных файлов. Эту работу можно сделать самостоятельно или доверится специальному софту. При очистке диска нужно быть внимательным, чтобы не удалить нужные файлы.

Также стоит проверить настройки энергосбережения. При работе от сети на ноутбуке нужно выставить максимальную производительность, а вот работу от аккумулятора следует настраивать по обстоятельствам.

Тормозить ноутбук также может от включенных эффектов интерфейса, а среди таких «эффекты прозрачности», которые для работы особо не нужны, поэтому во время работы можно обойтись и без них.