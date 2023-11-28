IT-эксперт Роскачества: перезагрузка ПК устраняет утечку памяти и ускоряет ОС

Перезагрузка компьютера является универсальным решением для устранения большинства незначительных проблем, возникающих при работе с ним. Об этом сообщил Сергей Кузьменко, эксперт Роскачества, в своем новом гайде.

По мнению Кузьменко, регулярная перезагрузка компьютера имеет несколько преимуществ. Во-первых, она позволяет корректно установить обновления. Многие изменения в операционной системе или программном обеспечении требуют полного выключения и включения компьютера для полноценного применения.

Во-вторых, перезагрузка помогает исправить мелкие сбои в работе программного обеспечения и оперативной памяти. Некорректно функционирующие приложения или незначительные сбои могут вызывать проблемы с оперативной памятью и внутренним хранилищем данных, что приводит к зависаниям и замедлению работы компьютера.

Кузьменко также отмечает, что после перезагрузки улучшается общая производительность операционной системы и устраняется утечка памяти. Иногда программы не освобождают используемую оперативную память даже после завершения своей работы, что приводит к постепенному уменьшению доступной памяти и замедлению работы компьютера.

Наконец, перезагрузка может помочь решить мелкие проблемы с аппаратной частью компьютера. Например, если компьютер зависает или не распознает подключенные устройства, перезагрузка может восстановить их работу.

В целом, перезагрузка компьютера является простым и эффективным способом решения незначительных проблем. Рекомендуется регулярно перезагружать компьютер, особенно после установки обновлений или при возникновении каких-либо проблем в его работе.