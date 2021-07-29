Специалист по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий рассказал, что опросы, проводимые в социальных сетях могут нести опасность для их участников.

Как сказал в интервью на радио Sputnik эксперт, опросы и тесты, которые проводят в социальных сетях, могут быть использованы киберпреступниками.

В частности, они могут использовать личные и другие данные пользователей. В качестве примера была приведена социальная сеть Facebook, где для прохождения опроса требуется доступ к учетной записи и другим данным.

В каждой учетной записи есть огромное количество информации, включая списки друзей, фото и контактные данные. Более того было отмечено, что закрытый аккаунт не спасет от утечки информации.

«Обычно у таких опросов один из механизмов — предоставить полный доступ, иначе они не дают возможности пройти тест. Сам по себе механизм обеспечения приватности в соцсети работает, но если от нас требуют предоставить допуск, и мы его предоставляем, то мы своими руками нарушаем приватность», — говорит Лукацкий.

Все полученные данные могут использоваться для мошеннических действий или рекламы.