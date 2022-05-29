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IT-эксперт Половников дал рекомендации гражданам в РФ по экономии мобильного трафика

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Обычная переписка в мессенджерах не расходует большого количества трафика, загружаемые картинки тоже много не «весят». Большой объем проплаченного трафика на смартфоне потребляет видео.
В интервью радио Sputnik эксперт по телекоммуникациям, руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников дал рекомендации по экономии мобильного трафика.

Специалист советует просматривать видео через Wi-Fi, который сейчас есть в общественных местах.

Таким образом, можно экономить мегабайты мобильного интернета.

Также можно подключить безлимитный тариф по интернету, или выбрать безлимитный трафик к каким-то платформам.

Стоит отметить, что большое количество трафика может еще потреблять вирус на смартфоне, а для его обнаружения стоит проверить аппарат антивирусными программами.

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