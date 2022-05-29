IT-эксперт Половников дал рекомендации гражданам в РФ по экономии мобильного трафика

Обычная переписка в мессенджерах не расходует большого количества трафика, загружаемые картинки тоже много не «весят». Большой объем проплаченного трафика на смартфоне потребляет видео.
В интервью радио Sputnik эксперт по телекоммуникациям, руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников дал рекомендации по экономии мобильного трафика.
Специалист советует просматривать видео через Wi-Fi, который сейчас есть в общественных местах.
Таким образом, можно экономить мегабайты мобильного интернета.
Также можно подключить безлимитный тариф по интернету, или выбрать безлимитный трафик к каким-то платформам.
Стоит отметить, что большое количество трафика может еще потреблять вирус на смартфоне, а для его обнаружения стоит проверить аппарат антивирусными программами.